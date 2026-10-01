Τσαντ Λόου - Κιμ Πέιντερ: Πέθανε η 13χρονη κόρη του ηθοποιού, αδερφού του Ρομπ Λόου, και της παραγωγού
Τσαντ Λόου - Κιμ Πέιντερ: Πέθανε η 13χρονη κόρη του ηθοποιού, αδερφού του Ρομπ Λόου, και της παραγωγού
Ενάμιση περίπου χρόνο αφού είχαν χάσει το σπίτι τους στις μεγάλες πυρκαγιές
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Chad Lowe, αδερφός του Rob Lowe, και η σύζυγός του και παραγωγός Kim Painter βιώνουν μια αδιανόητη απώλεια: έχασαν τη 13χρονη κόρη τους, Fiona. «Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια της αγαπημένης μας Fiona», ανέφερε η οικογένεια του Lowe σε ανακοίνωσή της, στην οποία συμπεριέλαβε επίσης τα στοιχεία της εθνικής γραμμής βοήθειας για την πρόληψη της αυτοκτονίας και την αντιμετώπιση κρίσεων.
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