Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στη σκηνή με μια νέα δημιουργία Dior
Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στη σκηνή με μια νέα δημιουργία Dior
Ο Jonathan Anderson δίνει συνέχεια στην αισθητική που διαμόρφωσε για τη σειρά συναυλιών της.
Ο Jonathan Anderson δίνει συνέχεια στην αισθητική που διαμόρφωσε για τη σειρά συναυλιών της.
ΗCéline Dion ανέβηκε ξανά στη σκηνή του Παρισιού με Dior. Για την εμφάνισή της στις 25 Σεπτεμβρίου στην Plénitude Arena, ο Jonathan Anderson δημιούργησε ένα μαύρο φόρεμα που θυμίζει εκείνο της πρεμιέρας της, χωρίς να το επαναλαμβάνει. Η επιλογή δείχνει πως ο σχεδιαστής δίνει συνέχεια στην αισθητική που διαμόρφωσε για τη σειρά συναυλιών της.
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