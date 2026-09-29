Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στη σκηνή με μια νέα δημιουργία Dior
MARIE CLAIRE

Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στη σκηνή με μια νέα δημιουργία Dior

Ο Jonathan Anderson δίνει συνέχεια στην αισθητική που διαμόρφωσε για τη σειρά συναυλιών της.

Η Σελίν Ντιόν επιστρέφει στη σκηνή με μια νέα δημιουργία Dior
ΗCéline Dion ανέβηκε ξανά στη σκηνή του Παρισιού με Dior. Για την εμφάνισή της στις 25 Σεπτεμβρίου στην Plénitude Arena, ο Jonathan Anderson δημιούργησε ένα μαύρο φόρεμα που θυμίζει εκείνο της πρεμιέρας της, χωρίς να το επαναλαμβάνει. Η επιλογή δείχνει πως ο σχεδιαστής δίνει συνέχεια στην αισθητική που διαμόρφωσε για τη σειρά συναυλιών της.

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