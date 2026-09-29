Αν Χάθαγουεϊ: Τι δεν της επιτρέπει ο γιατρός της να κάνει στην περιοδεία προώθησης της νέας της ταινίας
MARIE CLAIRE

Αν Χάθαγουεϊ: Τι δεν της επιτρέπει ο γιατρός της να κάνει στην περιοδεία προώθησης της νέας της ταινίας

«Μπορεί να γεννήσω πρόωρα»

Αν Χάθαγουεϊ: Τι δεν της επιτρέπει ο γιατρός της να κάνει στην περιοδεία προώθησης της νέας της ταινίας
Η περιοδεία προώθησης της Anne Hathaway για τη νέα της ταινία, «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», έχει μέχρι στιγμής συμπεριλάβει εμφανίσεις σε podcasts και ομαδικές συνεντεύξεις με τους συμπρωταγωνιστές της, Dakota Johnson και Josh Hartnett.

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