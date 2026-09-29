Αν Χάθαγουεϊ: Τι δεν της επιτρέπει ο γιατρός της να κάνει στην περιοδεία προώθησης της νέας της ταινίας
Αν Χάθαγουεϊ: Τι δεν της επιτρέπει ο γιατρός της να κάνει στην περιοδεία προώθησης της νέας της ταινίας
«Μπορεί να γεννήσω πρόωρα»
Η περιοδεία προώθησης της Anne Hathaway για τη νέα της ταινία, «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», έχει μέχρι στιγμής συμπεριλάβει εμφανίσεις σε podcasts και ομαδικές συνεντεύξεις με τους συμπρωταγωνιστές της, Dakota Johnson και Josh Hartnett.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα