Φράνσις Μπιν Κομπέιν: Η κόρη των Κερτ Κομπέιν και Κόρτνεϊ Λοβ σε σπάνια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Η Frances Bean Cobain, η 34χρονη κόρη του Kurt Cobain και της Courtney Love, είχε να εμφανιστεί σε κόκκινο χαλί εδώ και οκτώ χρόνια. Πρόσφατα όμως παρευρέθηκε σε ειδική προβολή της ταινίας «The Deputy» στο Λος Άντζελες – όπου συμμετείχε ως εκτελεστική παραγωγός, σύμφωνα με το IMDb.