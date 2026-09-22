Hayden Panettiere: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της ηθοποιού
Hayden Panettiere: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της ηθοποιού
Είχε βρεθεί αναίσθητη στο σπίτι της.
Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Hayden Panettiere, αφού η σταρ της σειράς «Νάσβιλ» βρέθηκε αναίσθητη σε μια κατοικία στη Νότια Καρολίνα τον περασμένο μήνα.
Η 36χρονη ηθοποιός πέθανε από «τοξικές επιδράσεις» της φεντανύλης, του 4-ANPP, της αλπραζολάμης, της μεθοκαρβαμόλης και της κουετιαπίνης, όπως ανέφερε το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας Γκρήνβιλ σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Ο τρόπος θανάτου κρίθηκε ως ατύχημα. Η αλπραζολάμη, γνωστή πιο ευρέως ως «Xanax», χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του άγχους, ενώ η μεθοκαρβαμόλη είναι μυοχαλαρωτικό. Η κουετιαπίνη, γνωστή πιο ευρέως με την εμπορική ονομασία «Seroquel», είναι ένα αντιψυχωσικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της κατάθλιψης.
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Η 36χρονη ηθοποιός πέθανε από «τοξικές επιδράσεις» της φεντανύλης, του 4-ANPP, της αλπραζολάμης, της μεθοκαρβαμόλης και της κουετιαπίνης, όπως ανέφερε το Γραφείο Ιατροδικαστή της Κομητείας Γκρήνβιλ σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Ο τρόπος θανάτου κρίθηκε ως ατύχημα. Η αλπραζολάμη, γνωστή πιο ευρέως ως «Xanax», χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του άγχους, ενώ η μεθοκαρβαμόλη είναι μυοχαλαρωτικό. Η κουετιαπίνη, γνωστή πιο ευρέως με την εμπορική ονομασία «Seroquel», είναι ένα αντιψυχωσικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της κατάθλιψης.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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