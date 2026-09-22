Φθινοπωρινά Φορέματα: Τα κομμάτια που θα μας ακολουθήσουν παντού

Τα πρώτα σημάδια του φθινοπώρου είναι εδώ, και για όσες λατρεύουν τη μόδα της εποχής αυτό είναι ιδιαίτερα καλό νέο. Παρότι τα φορέματα του καλοκαιριού έχουν γίνει μια δική τους κατηγορία, δεν υπάρχει λόγος να αποχωριστούμε τα φορέματα τις υπόλοιπες εποχές.Από μονόχρωμες προτάσεις σε βαθιές αποχρώσεις, boho επιλογές, έως το κλασικό «μικρό μαύρο φόρεμα», αλλά και κομμάτια που με τα κατάλληλα αξεσουάρ αναβαθμίζονται για να μας ακολουθήσουν σε επίσημες περιστάσεις ενώ φοριούνται ακόμη και στη δουλειά, ένα φθινοπωρινό φόρεμα είναι πιο εντυπωσιακό και λιγότερο αναμενόμενο από ένα απλό παντελόνι με σακάκι.