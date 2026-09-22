Μία στις τρεις γυναίκες αγωνίζονται να τις πάρουν στα σοβαρά οι γιατροί
Μία στις τρεις γυναίκες αγωνίζονται να τις πάρουν στα σοβαρά οι γιατροί
Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να κινδυνεύσει ακόμα και η ζωή τους
Μία στις τρεις γυναίκες στις ΗΠΑ έχει δυσκολευτεί να πείσει τους γιατρούς να πάρουν στα σοβαρά τα συμπτώματά της, σύμφωνα με νέα έρευνα (Gallup και Pivotal). Από αυτές τις γυναίκες, μάλιστα, περισσότερες από τις μισές δηλώνουν ότι τα προβλήματα υγείας τους έχουν επηρεάσει την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή τους.
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