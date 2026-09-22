Κέιτ Μπλάνσετ: Ζήτησε από κοινό σε παράσταση, βασισμένη στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή, να σταματήσουν να τη βιντεοσκοπούν

«Απολαμβάνετε την παράσταση; Τότε αφήστε το κινητό στην άκρη». Αυτό ήταν το μήνυμα της Cate Blanchett από τη σκηνή του Lyttelton Theatre του National Theatre στο Λονδίνο, μετά το τέλος της παράστασης Electra/Persona. Το νέο έργο, σε σκηνοθεσία και κείμενο του Benedict Andrews, συνδυάζει την αρχαία τραγωδία Ηλέκτρα του Σοφοκλή με την Persona του Ingmar Bergman.Η ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί μαζί με τη Nina Hoss, εμφανίστηκε μπροστά στο κοινό μετά την υπόκλιση, φορώντας ακόμη το κοστούμι της παράστασης, ένα μαύρο T-shirt και φαρδύ μαύρο παντελόνι και σε ήρεμο και ιδιαίτερα προσωπικό τόνο, ζήτησε από τους θεατές να μην καταγράφουν την παράσταση με τα κινητά τους.«Υπάρχουν ελάχιστα μέρη σε αυτόν τον πλανήτη όπου μπορούμε απλώς να είμαστε μαζί και παρόντες. Καταλαβαίνω ότι σας αρέσει να βιντεοσκοπείτε την υπόκλιση και, κατά κάποιον τρόπο, είναι κολακευτικό. Όμως, για όσους βιντεοσκοπούν την παράσταση, σας παρακαλώ μην το κάνετε, γιατί χαλάει την εμπειρία για την επόμενη ομάδα ανθρώπων που θα έρθει και θα είναι πραγματικά παρούσα μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ», είπε. Τα λόγια της έγιναν δεκτά με ενθουσιασμό από το κοινό του National Theatre, ενώ το σχετικό βίντεο διαδόθηκε ευρέως στα social media.