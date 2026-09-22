Κραγιόν: Όλα τα μυστικά που θα σας χαρίσουν σωστή εφαρμογή και μεγαλύτερη διάρκεια
Κραγιόν: Όλα τα μυστικά που θα σας χαρίσουν σωστή εφαρμογή και μεγαλύτερη διάρκεια
Όλες θέλουμε το lip-combo μας να μην εξαφανίζεται μετά την πρώτη γουλιά καφέ.
Το κραγιόν μπορεί να είναι ένα από τα πιο εύκολα βήματα στο μακιγιάζ, όμως ο τρόπος που το εφαρμόζουμε μπορεί να αλλάξει αισθητά το τελικό αποτέλεσμα. Άλλοτε θέλουμε έντονο και απόλυτα καθορισμένο χρώμα και άλλοτε ένα πιο απαλό, ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα. Το πρώτο βήμα, σύμφωνα με τους makeup artist, είναι σε κάθε περίπτωση η σωστή προετοιμασία των χειλιών:
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