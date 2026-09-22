Η Σιένα Μίλερ μόλις έκανε την κοτλέ καμπαρντίνα το πανωφόρι που θέλουμε για το φθινόπωρο
MARIE CLAIRE

Η Σιένα Μίλερ μόλις έκανε την κοτλέ καμπαρντίνα το πανωφόρι που θέλουμε για το φθινόπωρο

Mια ενδιαφέρουσα εναλλακτική στα κλασικά πανωφόρια της σεζόν.

Η Σιένα Μίλερ μόλις έκανε την κοτλέ καμπαρντίνα το πανωφόρι που θέλουμε για το φθινόπωρο
Στις 17 Σεπτεμβρίου, η Sienna Miller έδωσε το «παρών» στην πρώτη εκδήλωση της Barbour στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, που πραγματοποιήθηκε στη Saatchi Gallery. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη σε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της βρετανικής κληρονομιάς του οίκου, από τα χαρακτηριστικά καρό μοτίβα μέχρι τρία από τα εμβληματικά κερωμένα πανωφόρια του, τα Bedale, Beaufort και Border.

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