Η Χάλι Μπέρι για την περιεμμηνόπαυση: «Μου πήρε σχεδόν δέκα λεπτά να αδειάσω την κύστη μου»

Η Halle Berry γνώρισε μετά τα 50 της τον σύντροφό της, Van Hunt. Ήταν ωστόσο μια εποχή που βίωσε και τα πρώτα συμπτώματα της περιεμμηνόπαυσης – αν και, όπως θα συνειδητοποιούσε, πολύ αργότερα από άλλες γυναίκες. Με έναν επώδυνο τρόπο, όπως αφηγήθηκε στην Drew Barrymore: από μια λανθασμένη ιατρική διάγνωση για «πολύ σοβαρό έρπη».