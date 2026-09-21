Η Χάλι Μπέρι για την περιεμμηνόπαυση: «Μου πήρε σχεδόν δέκα λεπτά να αδειάσω την κύστη μου»
Η Χάλι Μπέρι για την περιεμμηνόπαυση: «Μου πήρε σχεδόν δέκα λεπτά να αδειάσω την κύστη μου»
Έμαθε ότι μπήκε σε εκείνη τη φάση αφού είχε γνωρίσει τον Βαν Χαντ, στα 54 χρόνια της, από ένα επώδυνο περιστατικό
Η Halle Berry γνώρισε μετά τα 50 της τον σύντροφό της, Van Hunt. Ήταν ωστόσο μια εποχή που βίωσε και τα πρώτα συμπτώματα της περιεμμηνόπαυσης – αν και, όπως θα συνειδητοποιούσε, πολύ αργότερα από άλλες γυναίκες. Με έναν επώδυνο τρόπο, όπως αφηγήθηκε στην Drew Barrymore: από μια λανθασμένη ιατρική διάγνωση για «πολύ σοβαρό έρπη».
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