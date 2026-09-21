Έλεν Μίρεν - Πιρς Μπρόσναν: Περάσαμε μια μέρα μαζί τους στα παρασκήνια του «MobLand»

Oαιωνίως χαρισματικός Pierce Brosnan περνούσε ένα υπέροχο καλοκαίρι ταΐζοντας κοτόπουλα και παίζοντας γκολφ, πριν χρειαστεί να ξαναγίνει «βάναυσος», όπως λέει, υπό την καθοδήγηση του Guy Ritchie στην πετυχημένη σειρά τους, «MobLand».





Με αυτή την ατάκα, μάς υποδέχτηκε στο προσωρινό σπίτι που μοιράζεται λίγες μέρες το χρόνο στη βρετανική πρωτεύουσα με τη μεγάλη κυρία της βρετανικής υποκριτικής, Helen Mirren. Μόλις 30 λεπτά από την καρδιά του Λονδίνου, τα θρυλικά Ealing Studios μοιάζουν σαν να ανοίγουν μια πύλη σε μια άλλη εποχή, εκεί όπου γράφτηκαν μερικές από τις πιο λαμπερές σελίδες της βρετανικής τηλεόρασης και του κινηματογράφου.





Για το ελληνικό Marie Claire, αφορμή για την αποκλειστική αυτή επίσκεψη ήταν τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του «MobLand». Στο πλατό, συναντήσαμε τους δύο διάσημους ηθοποιούς και περιηγηθήκαμε στο σπίτι της οικογένειας Harrigan, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σκηνικά της σειράς.



Πίσω από το «MobLand» βρίσκεται και πάλι ο σκηνοθέτης Guy Ritchie, του οποίου το όνομα φέρνει στο μυαλό γρήγορες ατάκες, επικίνδυνες συμφωνίες και ήρωες που δεν είναι ποτέ ακριβώς αυτό που δείχνουν. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται μια αδίστακτη οικογένεια του οργανωμένου εγκλήματος στο Λονδίνο. Στον πολυαναμενόμενο δεύτερο κύκλο που ξεκινάει να προβάλλεται αυτή την εβδομάδα στην Ελλάδα από την MagentaTV, η οικογένεια Harrigan επιστρέφει, με την εγκληματική της αυτοκρατορία να βρίσκεται υπό μεγαλύτερη πίεση από ποτέ.





Η πρώτη σεζόν άφησε τους θεατές σε ένα μεγάλο cliffhanger που δεν θα αποκαλύψουμε σε όσους ακόμα κάνουν catch-up. Τώρα, οι ισορροπίες έχουν αλλάξει, οι απειλές πλησιάζουν και ο fixer Harry Da Souza (Tom Hardy) βρίσκεται και πάλι στη δύσκολη θέση να διαχειρίζεται τις σχέσεις, τις συμμαχίες και τις εντάσεις μιας οικογένειας που κάθε άλλο παρά ήρεμη είναι. Στο κέντρο της βρίσκονται, φυσικά, η Maeve και ο Conrad Harrigan, το πανίσχυρο ζευγάρι που έχει καταφέρει να παραμείνει στην κορυφή, αφήνοντας πίσω του μια σειρά από εχθρούς, μυστικά και διάφορες προβληματικές εκκρεμότητες.

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