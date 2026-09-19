Το Revenge Dress της πριγκίπισσας Diana ξεκίνησε το ταξίδι του πριν τη μεγάλη δημοπρασία με πρώτη στάση το Λονδίνο
MARIE CLAIRE

Το Revenge Dress της πριγκίπισσας Diana ξεκίνησε το ταξίδι του πριν τη μεγάλη δημοπρασία με πρώτη στάση το Λονδίνο

Επόμενες στάσεις το Hong Kong και η Γενεύη πριν καταλήξει στη Νέα Υόρκη.

Το Revenge Dress της πριγκίπισσας Diana ξεκίνησε το ταξίδι του πριν τη μεγάλη δημοπρασία με πρώτη στάση το Λονδίνο
Το μαύρο, μεταξωτό φόρεμα που φόρεσε η πριγκίπισσα Diana στις 29 Ιουνίου 1994 ανήκει αναμφίβολα στη κατηγορία των ρούχων που έχουν μείνει στην ιστορία. Περισσότερα από 30 χρόνια μετά τη βραδιά που το έκανε διάσημο, το αυθεντικό «Revenge Dress» βγαίνει ξανά από το ιδιωτικό του «θησαυροφυλάκιο» και επιστρέφει στο κοινό, ξεκινώντας από το Λονδίνο.

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