Έντ Σίραν: Στο στόχαστρο τολμηρού σατιρικού βίντεο, μετά την υπόθεση με τον Μάκλμορ
Έντ Σίραν: Στο στόχαστρο τολμηρού σατιρικού βίντεο, μετά την υπόθεση με τον Μάκλμορ
Ο ράπερ Μάκλμορ απομακρύνθηκε από την περιοδεία του Σίραν μετά από φιλοπαλαιστινιακές δηλώσεις του και, στη συνέχεια, αποσύρθηκαν όλοι οι μουσικοί των opening acts. Αλλά ο Σίραν επέλεξε να κρατήσει ουδέτερη στάση
Πρόσφατα ο ράπερ Macklemore (του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Benjamin Haggerty) σε δύο συναυλίες του στο Νιου Τζέρσεϊ πρόβαλε εικόνες από την καταστροφή στη Γάζα και ζήτησε «λευτεριά στην Παλαιστίνη». Τα σχόλιά του προκάλεσαν αντιδράσεις εβραϊκών ομάδων, που ζήτησαν από τους διοργανωτές της περιοδείας του Ed Sheeran να αφαιρεθεί από το line-up, όπως κι έγινε.
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