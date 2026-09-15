Η Κάρεϊ Μάλιγκαν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα Βραβεία Emmy με δημιουργία The Row
Η Κάρεϊ Μάλιγκαν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα Βραβεία Emmy με δημιουργία The Row
Για τη βραδιά επέλεξε ένα μπλε και λευκό φόρεμα με floral κεντήματα από τη συλλογή Resort 2027 του οίκου.
Για τη βραδιά επέλεξε ένα μπλε και λευκό φόρεμα με floral κεντήματα από τη συλλογή Resort 2027 του οίκου.
ΗCarey Mulligan έδωσε το «παρών» για πρώτη φορά στα βραβεία Emmy, έχοντας μάλιστα διπλή υποψηφιότητα για τη σειρά Beef, τόσο για την ερμηνεία της στον ρόλο της Lindsay την πρώτη υποψηφιότητα της καριέρας της στην κατηγορία της υποκριτικής, όσο και για τη συμμετοχή της στην παραγωγή της σειράς.
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