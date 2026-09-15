Η Κάρεϊ Μάλιγκαν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα Βραβεία Emmy με δημιουργία The Row
MARIE CLAIRE

Η Κάρεϊ Μάλιγκαν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα Βραβεία Emmy με δημιουργία The Row

Για τη βραδιά επέλεξε ένα μπλε και λευκό φόρεμα με floral κεντήματα από τη συλλογή Resort 2027 του οίκου.

Η Κάρεϊ Μάλιγκαν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα Βραβεία Emmy με δημιουργία The Row
ΗCarey Mulligan έδωσε το «παρών» για πρώτη φορά στα βραβεία Emmy, έχοντας μάλιστα διπλή υποψηφιότητα για τη σειρά Beef, τόσο για την ερμηνεία της στον ρόλο της Lindsay την πρώτη υποψηφιότητα της καριέρας της στην κατηγορία της υποκριτικής, όσο και για τη συμμετοχή της στην παραγωγή της σειράς.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης