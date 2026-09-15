Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ, που παρουσιάζει πτυχές της κατάστασης σε Ισραήλ και Γάζα, δέχονται απειλές

Ουπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ ζήτησε να αφαιρεθεί η ιθαγένεια από τους βραβευμένους με Όσκαρ Ισραηλινούς σκηνοθέτες της ταινίας «NAZA», ενός ντοκιμαντέρ για τη μαζική σφαγή αμάχων στη Γάζα από τη χώρα του, κατηγορώντας τους για «προδοσία κατά του κράτους».Η ταινία «NAZA» πήρε το όνομά της από ένα ακρωνύμιο που χρησιμοποιεί η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών για να υποδείξει τον αριθμό των αμάχων που αναμένεται να σκοτωθούν σε μια αεροπορική επιδρομή στη Γάζα. Στην ταινία οι Ισραηλινοί σκηνοθέτες Yuval Abraham και Rachel Szor μίλησαν με 24 Ισραηλινούς στρατιωτικούς και πληροφοριοδότες των μυστικών υπηρεσιών, οι οποίοι περιέγραψαν τα συστήματα στόχευσης που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και χρησιμοποιήθηκαν για τον βομβαρδισμό της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες χιλιάδες άμαχοι. Σε μία συνέντευξη, μια πηγή ισχυρίζεται ότι είχε δοθεί έγκριση για τη θανάτωση 500 «NAZA» προκειμένου να σκοτωθεί ένα μέλος της Χαμάς.Το ντοκιμαντέρ διάρκειας 80 λεπτών κέρδισε το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, ένα ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αφού το κοινό το χειροκροτούσε όρθιο επί 25 λεπτά, διάρκεια – ρεκόρ για το φεστιβάλ.Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ, Miki Zohar, κατηγόρησε τους σκηνοθέτες ότι είναι πρόθυμοι να «βλάψουν την πατρίδα τους προκειμένου να κερδίσουν το χειροκρότημα των αντισημιτών σε όλο τον κόσμο».»Θα δράσω άμεσα για να ανακαλέσω την ιθαγένεια αυτών των ανεκδιήγητων δημιουργών για προδοσία έναντι στη χώρα μας», έγραψε στο X. Στη συνέχεια σημείωσε: «Σήμερα το πρωί, έστειλα επιστολή στον γενικό διευθυντή της Αρχής Πληθυσμού και Μετανάστευσης και στον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητώντας τους να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάκλησης της ισραηλινής υπηκοότητας των δημιουργών της αντι-ισραηλινής ταινίας NZA [sic] λόγω παραβίασης της υποχρέωσης πίστης προς το κράτος και συνεργασίας με τον εχθρό. Τους ζήτησα επίσης να διερευνήσουν πώς αποκτήθηκαν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία, ποιος ήταν υπεύθυνος για την απόκτησή τους και αν οποιεσδήποτε ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά την απόκτηση ή τη διάδοσή τους θα μπορούσαν να συνιστούν συνδρομή στον εχθρό σε καιρό πολέμου. Η ελευθερία της έκφρασης δεν αποτελεί άδεια για προδοσία του κράτους. Όποιος ενεργεί εναντίον του Ισραήλ κατά τη διάρκεια ενός πολέμου πρέπει να γνωρίζει ότι θα πληρώσει το τίμημα».