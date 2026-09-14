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Άννα Βίσση: Η εμφάνιση με μαύρο σατέν κοστούμι στο Μουσείο της Ακρόπολης
MARIE CLAIRE

Άννα Βίσση: Η εμφάνιση με μαύρο σατέν κοστούμι στο Μουσείο της Ακρόπολης

Οι χρυσές λεπτομέρειες που έκαναν τη διαφορά.

Άννα Βίσση: Η εμφάνιση με μαύρο σατέν κοστούμι στο Μουσείο της Ακρόπολης
Στο Μουσείο της Ακρόπολης βρέθηκε η Άννα Βίσση πριν από λίγες ημέρες, με αφορμή το δείπνο για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό. Τα έσοδα από το δείπνο θα διατεθούν στην ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό, με κεντρικό στόχο την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.

 
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