Άννα Βίσση: Η εμφάνιση με μαύρο σατέν κοστούμι στο Μουσείο της Ακρόπολης
Άννα Βίσση: Η εμφάνιση με μαύρο σατέν κοστούμι στο Μουσείο της Ακρόπολης
Οι χρυσές λεπτομέρειες που έκαναν τη διαφορά.
Στο Μουσείο της Ακρόπολης βρέθηκε η Άννα Βίσση πριν από λίγες ημέρες, με αφορμή το δείπνο για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό. Τα έσοδα από το δείπνο θα διατεθούν στην ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό, με κεντρικό στόχο την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα