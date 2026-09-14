Τα ζώδια που βλέπουν τη ζωή τους να αλλάζει προς το καλύτερο σήμερα

Η14η Σεπτεμβρίου 2026 είναι μια ημέρα σημαντικών αλλαγών για ορισμένα ζώδια. Σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός κύκλου και την αρχή ενός νέου, με κάτι πολύ καλό να βρίσκεται καθ’ οδόν. Στην αριθμολογία, το 9 συμβολίζει το τέλος, το 1 τα νέα ξεκινήματα και το 4 τη δημιουργία σταθερών βάσεων. Έτσι η σημερινή ημερομηνία θεωρείται «αγγελικός αριθμός» και με τη Σελήνη στον Σκορπιό, η ενέργεια της ημέρας ευνοεί τις μεγάλες προσωπικές μεταμορφώσεις.