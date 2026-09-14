Σελίν Ντιόν: Μια γιορτή γεμάτη χαρά και δάκρυα - Οι διθυραμβικές κριτικές για την επιστροφή της στη σκηνή
Σελίν Ντιόν: Μια γιορτή γεμάτη χαρά και δάκρυα - Οι διθυραμβικές κριτικές για την επιστροφή της στη σκηνή
Στην πρώτη από μια σειρά sold out συναυλίων στο Παρίσι
Η Celine Dion μετά τη διάγνωσή της με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ανθρώπου, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή, το 2022, είχε δηλώσει αποφασισμένη να επιστρέψει στη σκηνή. Το είπε και το έκανε: Στις 12 Σεπτεμβρίου έδωσε την πρώτη της από μια σειρά συναυλιών, στο Paris La Défense Arena – η μόνη live εμφάνισή της που είχε προηγηθεί, μέσα στα τελευταία έξι χρόνια, ήταν η ερμηνεία ενός τραγουδιού στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.
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