Beauty decluttering: Τι πρέπει να πετάξουμε, τι να τελειώσουμε και τι να σταματήσουμε να αγοράζουμε τη νέα σεζόν

Ο Σεπτέμβριος έχει αυτή την περίεργη ικανότητα να μας κάνει να θέλουμε να βάλουμε τα πάντα σε τάξη. Από την ντουλάπα και το σπίτι μέχρι τη beauty συλλογή μας, η αλλαγή της εποχής είναι μια καλή αφορμή για ένα μικρό ξεκαθάρισμα. Και αν ανοίξουμε το νεσεσέρ ή τα συρτάρια του μπάνιου, πιθανότατα θα βρούμε αρκετά προϊόντα που έχουν μείνει εκεί για μήνες, αγορές της στιγμής που τελικά δεν χρησιμοποιήσαμε και καλλυντικά που απλώς περιμένουν να αποφασίσουμε τι θα τα κάνουμε.Η λύση δεν είναι να αγοράσουμε ακόμη περισσότερα. Αντίθετα, αρκεί να χωρίσουμε τη beauty συλλογή μας σε τρεις κατηγορίες: