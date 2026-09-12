H Lady Gaga έγινε μητέρα - Οι πρώτες φωτογραφίες με το μωρό στην αγκαλιά της

Η Lady Gaga περνά πλέον στο νέο κεφάλαιο της ζωής της ως μητέρα. Η pop star και ο αρραβωνιαστικός της, Michael Polansky, έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά την είδηση ότι υποδέχτηκαν το πρώτο τους παιδί.Σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το Page Six, η 40χρονη τραγουδίστρια φαίνεται να κρατά το νεογέννητο κοντά στο στήθος της, ενώ περπατά μαζί με τον 42χρονο επιχειρηματία στη Βόρεια Καλιφόρνια. Η Lady Gaga επέλεξε ένα άνετο look για τη βόλτα της, με φαρδύ λευκό παντελόνι, oversized πανωφόρι και σκούρα γυαλιά ηλίου. Ο Michael Polansky κινήθηκε στο πλευρό της με σορτς, φούτερ με κουκούλα, καπέλο και σαγιονάρες.Η τραγουδίστρια φαίνεται μάλιστα να έχει προστατευτικά το χέρι της πάνω από το μωρό, καθώς περπατά στον δρόμο. Πρόκειται για μία από τις σπάνιες φορές που το ζευγάρι, το οποίο διατηρεί εδώ και χρόνια την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, απαθανατίζεται σε μια τόσο προσωπική στιγμή.