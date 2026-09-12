H Άννα Βίσση αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη τραγουδώντας το «Ανήκω σε ‘μενα» (βίντεο)
H Άννα Βίσση αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη τραγουδώντας το «Ανήκω σε ‘μενα» (βίντεο)
Τα συγκινητικά λόγια σε εμφάνισή της
Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή καρδιάς την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, συγκλόνισε τόσο τον καλλιτεχνικό όσο και τον απλό κόσμο. Συνάδελφοί του έχουν αφιερώσει σε εκείνον εμφανίσεις και τραγούδια, ενώ άλλοι έχουν ακυρώσει και συναυλίες τους.
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