H Άννα Βίσση αποχαιρέτισε τον Γιώργο Μαζωνάκη τραγουδώντας το «Ανήκω σε ‘μενα» (βίντεο)

Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή καρδιάς την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, συγκλόνισε τόσο τον καλλιτεχνικό όσο και τον απλό κόσμο. Συνάδελφοί του έχουν αφιερώσει σε εκείνον εμφανίσεις και τραγούδια, ενώ άλλοι έχουν ακυρώσει και συναυλίες τους.