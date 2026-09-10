Η Αμάλ Κλούνεϊ στην Αθήνα με σύνολο που έχει βάλει ξανά στο παρελθόν - Γιατί συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (εικόνες)
Η Αμάλ Κλούνεϊ στην Αθήνα με σύνολο που έχει βάλει ξανά στο παρελθόν - Γιατί συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (εικόνες)
Η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και τον πολιτισμό
Στο προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε η Amal Clooney το πρωινό της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα για τη Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO. Η σημερινή επίσκεψή τηςστην Αθήνα πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της νέας Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού κυρίας Κωνστάντζας Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, με την οποία στις 18:00 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συζήτηση σε κλειστή εκδήλωση στους Στύλους Ολυμπίου Διος με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός», στην οποία θα παραστεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στη χώρα μας ή συνομιλεί με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, καθώς ήταν εκείνος που, με την ιδιότητα του υπουργού Πολιτισμού, είχε ζητήσει από το νομικό γραφείο στο οποίο εργαζόταν τότε η γνωστή δικηγόρος, την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις νομικές πτυχές της διεκδίκησης και του επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η Amal Clooney επισκέφθηκε την Αθήνα τον Οκτώβριο του 2014 για να συμβουλεύσει την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τη νομική διεκδίκηση της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στη χώρα μας ή συνομιλεί με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, καθώς ήταν εκείνος που, με την ιδιότητα του υπουργού Πολιτισμού, είχε ζητήσει από το νομικό γραφείο στο οποίο εργαζόταν τότε η γνωστή δικηγόρος, την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις νομικές πτυχές της διεκδίκησης και του επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η Amal Clooney επισκέφθηκε την Αθήνα τον Οκτώβριο του 2014 για να συμβουλεύσει την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τη νομική διεκδίκηση της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα