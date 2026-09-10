Η Αμάλ Κλούνεϊ στην Αθήνα με σύνολο που έχει βάλει ξανά στο παρελθόν - Γιατί συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (εικόνες)

Στο προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε η Amal Clooney το πρωινό της Πέμπτης, 10 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα για τη Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO. Η σημερινή επίσκεψή τηςστην Αθήνα πραγματοποιείται έπειτα από πρόσκληση της νέας Πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO για την Προστασία και Προώθηση του Πολιτισμού κυρίας Κωνστάντζας Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, με την οποία στις 18:00 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συζήτηση σε κλειστή εκδήλωση στους Στύλους Ολυμπίου Διος με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός», στην οποία θα παραστεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στη χώρα μας ή συνομιλεί με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, καθώς ήταν εκείνος που, με την ιδιότητα του υπουργού Πολιτισμού, είχε ζητήσει από το νομικό γραφείο στο οποίο εργαζόταν τότε η γνωστή δικηγόρος, την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις νομικές πτυχές της διεκδίκησης και του επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η Amal Clooney επισκέφθηκε την Αθήνα τον Οκτώβριο του 2014 για να συμβουλεύσει την ελληνική κυβέρνηση σχετικά με τη νομική διεκδίκηση της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο.