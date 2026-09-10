Αφροδίτη στον Σκορπιό: Τρία ζώδια μπαίνουν σε μια δυναμική εποχή δράσης
Αφροδίτη στον Σκορπιό: Τρία ζώδια μπαίνουν σε μια δυναμική εποχή δράσης
Θετική ενέργεια και αυτοπεποίθηση.
Στις 10 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό και φέρνει έντονη διαίσθηση, αυτοπεποίθηση και θετική ενέργεια. Για τρία ζώδια, ανοίγει ένα νέο, ιδιαίτερα δυναμικό κεφάλαιο.
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