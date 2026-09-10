Αφροδίτη στον Σκορπιό: Τρία ζώδια μπαίνουν σε μια δυναμική εποχή δράσης

Στις 10 Σεπτεμβρίου, η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό και φέρνει έντονη διαίσθηση, αυτοπεποίθηση και θετική ενέργεια. Για τρία ζώδια, ανοίγει ένα νέο, ιδιαίτερα δυναμικό κεφάλαιο.