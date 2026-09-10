Η Sharon Stone μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και εξήγησε γιατί απέχει από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό
Η Sharon Stone μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και εξήγησε γιατί απέχει από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό
Tώρα που τα παιδιά της έχουν μεγαλώσει, αναζητά «κάποιον που να είναι σύντροφός μου, όχι απλώς κάποιον για να κάνω σεξ».
ΗSharon Stone μίλησε για την προσωπική της ζωή στο podcast Mayim Bialik’s Breakdown, σε επεισόδιο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου και έκανε μια προσωπική εξομολόγηση
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης συζητήθηκαν αρκετά θέματα, μεταξύ άλλων για την εμπειρία της ηθοποιού με «εξωγήινες σφαίρες», την καριέρα της στην υποκριτική, αλλά και την παρούσα κατάσταση της ερωτικής της ζωής.
Η Mayim Bialik γνωστή από τη σειρά The Big Bang Theory, ρώτησε τη Sharon Stone πώς είναι «ως σύντροφος», με αφορμή τη συζήτησή τους για τα μοτίβα που επαναλαμβάνουν στις σχέσεις τους.
«Είμαι πραγματικά πολύ καλή σύντροφος, αλλά έχω πολύ καιρό να είμαι σε σχέση», είπε η ηθοποιός. «Και έχω υπάρξει σύντροφος κακών συντρόφων, αλλά και καλών συντρόφων».
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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης συζητήθηκαν αρκετά θέματα, μεταξύ άλλων για την εμπειρία της ηθοποιού με «εξωγήινες σφαίρες», την καριέρα της στην υποκριτική, αλλά και την παρούσα κατάσταση της ερωτικής της ζωής.
Η Mayim Bialik γνωστή από τη σειρά The Big Bang Theory, ρώτησε τη Sharon Stone πώς είναι «ως σύντροφος», με αφορμή τη συζήτησή τους για τα μοτίβα που επαναλαμβάνουν στις σχέσεις τους.
«Είμαι πραγματικά πολύ καλή σύντροφος, αλλά έχω πολύ καιρό να είμαι σε σχέση», είπε η ηθοποιός. «Και έχω υπάρξει σύντροφος κακών συντρόφων, αλλά και καλών συντρόφων».
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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