Τέο Τζέιμς: «Ο Έλληνας παππούς μου μπήκε σε μια μικροσκοπική βάρκα για να σώσει τη ζωή του στον πόλεμο»
MARIE CLAIRE

Τέο Τζέιμς: «Ο Έλληνας παππούς μου μπήκε σε μια μικροσκοπική βάρκα για να σώσει τη ζωή του στον πόλεμο»

Ο Βρετανός ηθοποιός και παραγωγός, που έχουμε δει στα «The White Lotus» και «The Gentlemen», μοιράζεται την οικογενειακή ιστορία του

Τέο Τζέιμς: «Ο Έλληνας παππούς μου μπήκε σε μια μικροσκοπική βάρκα για να σώσει τη ζωή του στον πόλεμο»
Ο Theo James, o Βρετανός ηθοποιός και παραγωγός που γνωρίζουμε μέσα από ρόλους όπως στο «The White Lotus», που του έφερε μια υποψηφιότητα για Emmy, καθώς και για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στο «The Gentlemen» του Guy Ritchie, είναι επίσης Πρέσβης Καλής Θελήσεως στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης