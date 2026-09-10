Τέο Τζέιμς: «Ο Έλληνας παππούς μου μπήκε σε μια μικροσκοπική βάρκα για να σώσει τη ζωή του στον πόλεμο»

Ο Theo James, o Βρετανός ηθοποιός και παραγωγός που γνωρίζουμε μέσα από ρόλους όπως στο «The White Lotus», που του έφερε μια υποψηφιότητα για Emmy, καθώς και για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στο «The Gentlemen» του Guy Ritchie, είναι επίσης Πρέσβης Καλής Θελήσεως στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.