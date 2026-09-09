Γαλλία: Ξεκίνησε έρευνα αφότου γυναίκες απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους, ώστε άντρες να επισκεφθούν τον Πύργο του Άιφελ

Έρευνα έχει ξεκινήσει στη Γαλλία, μετά την απόφαση να αντικατασταθούν γυναίκες εργαζόμενες στον Πύργο του Άιφελ από άνδρες συναδέλφους τους, κατά την επίσκεψη μιας ινδουιστικής θρησκευτικής ομάδας.Περίπου 100 άτομα που συνδέονται με την οργάνωση Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) επισκέφθηκαν το εμβληματικό αξιοθέατο του Παρισιού το περασμένο Σάββατο.Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του σωματείου των εργαζομένων, Diane Davoine, «οι γυναίκες κλήθηκαν να αποχωρήσουν από τις θέσεις εργασίας τους», γεγονός που τις έκανε να αισθανθούν «ταπεινωμένες». Τη Δευτέρα, ο Πύργος του Άιφελ παρέμεινε κλειστός, καθώς οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργία, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή τους.Η BAPS, ένα θρησκευτικό κίνημα που αντλεί τις πεποιθήσεις του από τον 18ο αιώνα, εφαρμόζει αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ ανδρών και γυναικών, μεταξύ άλλων στις δραστηριότητες των ναών της και στις εισόδους των κτιρίων της.Ο Ariel Weil, πρόεδρος της εταιρείας που διαχειρίζεται τον Πύργο του Άιφελ, απέδωσε το περιστατικό σε υπερβολικό ζήλο των υπευθύνων να ικανοποιήσουν το σχετικό αίτημα, χωρίς να εξετάσουν εάν αυτό ήταν «ακατάλληλο». Μιλώντας την Τρίτη στον γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Franceinfo χαρακτήρισε το περιστατικό «εντελώς σοκαριστικό και απαράδεκτο».Όπως δήλωσε, θα διεξαχθεί εσωτερική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι ήταν υπεύθυνοι για την εφαρμογή των συγκεκριμένων όρων και να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ.Σε ανακοίνωσή τους, την οποία μετέδωσε το AFP, οι εργαζόμενοι του μνημείου ανέφεραν ότι κατά την επίσκεψη του Σαββάτου οι γυναίκες υπάλληλοι έλαβαν επίσης οδηγίες να μην εισέρχονται ή να μην περνούν από συγκεκριμένους χώρους όσο βρισκόταν εκεί η ομάδα των Ινδουιστών. Για την ακρίβεια κατήγγειλα «επαγγελματικές οδηγίες που έκαναν τις εργαζόμενες γυναίκες να απομακρυνθούν, να αντικατασταθούν και να γίνουν αόρατες λόγω του φύλου τους» κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης επίσκεψης.]