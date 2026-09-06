Sydney Sweeney: Το naked dress παραμένει το αγαπημένο της look
Sydney Sweeney: Το naked dress παραμένει το αγαπημένο της look
Αυτή τη φορά, η ηθοποιός επέλεξε ένα vintage Giorgio Armani φόρεμα γεμάτο παγιέτες.
Η Sydney Sweeney φαίνεται πως δεν σκοπεύει να αποχωριστεί σύντομα τα naked dresses. Έναν χρόνο μετά το διάφανο φόρεμα που έκανε αίσθηση στο κόκκινο χαλί, η ηθοποιός επέστρεψε με ένα ακόμη εντυπωσιακό see through look, αυτή τη φορά στη Βενετία.
Τον Οκτώβριο του 2025, η Sydney Sweeney είχε τραβήξει όλα τα βλέμματα στο Variety Power of Women event στο Beverly Hills Hotel. Εκεί εμφανίστηκε με ένα μεταλλικό ασημί φόρεμα του Christian Cowan, το οποίο ήταν σχεδόν απόλυτα διάφανο και αγκάλιαζε το σώμα της δημιουργώντας ένα από τα πιο τολμηρά naked looks της χρονιάς.
Ένα χρόνο αργότερα, η ίδια φαίνεται πως επιστρέφει στην ίδια αισθητική, με μια εμφάνιση που κινείται ξανά ανάμεσα στο glamour και το sheer trend.
Τον Οκτώβριο του 2025, η Sydney Sweeney είχε τραβήξει όλα τα βλέμματα στο Variety Power of Women event στο Beverly Hills Hotel. Εκεί εμφανίστηκε με ένα μεταλλικό ασημί φόρεμα του Christian Cowan, το οποίο ήταν σχεδόν απόλυτα διάφανο και αγκάλιαζε το σώμα της δημιουργώντας ένα από τα πιο τολμηρά naked looks της χρονιάς.
Ένα χρόνο αργότερα, η ίδια φαίνεται πως επιστρέφει στην ίδια αισθητική, με μια εμφάνιση που κινείται ξανά ανάμεσα στο glamour και το sheer trend.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα