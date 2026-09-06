Sydney Sweeney: Το naked dress παραμένει το αγαπημένο της look
MARIE CLAIRE

Sydney Sweeney: Το naked dress παραμένει το αγαπημένο της look

Αυτή τη φορά, η ηθοποιός επέλεξε ένα vintage Giorgio Armani φόρεμα γεμάτο παγιέτες.

Sydney Sweeney: Το naked dress παραμένει το αγαπημένο της look
Η Sydney Sweeney φαίνεται πως δεν σκοπεύει να αποχωριστεί σύντομα τα naked dresses. Έναν χρόνο μετά το διάφανο φόρεμα που έκανε αίσθηση στο κόκκινο χαλί, η ηθοποιός επέστρεψε με ένα ακόμη εντυπωσιακό see through look, αυτή τη φορά στη Βενετία.

 
Τον Οκτώβριο του 2025, η Sydney Sweeney είχε τραβήξει όλα τα βλέμματα στο Variety Power of Women event στο Beverly Hills Hotel. Εκεί εμφανίστηκε με ένα μεταλλικό ασημί φόρεμα του Christian Cowan, το οποίο ήταν σχεδόν απόλυτα διάφανο και αγκάλιαζε το σώμα της δημιουργώντας ένα από τα πιο τολμηρά naked looks της χρονιάς.

Ένα χρόνο αργότερα, η ίδια φαίνεται πως επιστρέφει στην ίδια αισθητική, με μια εμφάνιση που κινείται ξανά ανάμεσα στο glamour και το sheer trend.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης