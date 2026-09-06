Sydney Sweeney: Το naked dress παραμένει το αγαπημένο της look

Η Sydney Sweeney φαίνεται πως δεν σκοπεύει να αποχωριστεί σύντομα τα naked dresses. Έναν χρόνο μετά το διάφανο φόρεμα που έκανε αίσθηση στο κόκκινο χαλί, η ηθοποιός επέστρεψε με ένα ακόμη εντυπωσιακό see through look, αυτή τη φορά στη Βενετία.Τον Οκτώβριο του 2025, η Sydney Sweeney είχε τραβήξει όλα τα βλέμματα στο Variety Power of Women event στο Beverly Hills Hotel. Εκεί εμφανίστηκε με ένα μεταλλικό ασημί φόρεμα του Christian Cowan, το οποίο ήταν σχεδόν απόλυτα διάφανο και αγκάλιαζε το σώμα της δημιουργώντας ένα από τα πιο τολμηρά naked looks της χρονιάς.Ένα χρόνο αργότερα, η ίδια φαίνεται πως επιστρέφει στην ίδια αισθητική, με μια εμφάνιση που κινείται ξανά ανάμεσα στο glamour και το sheer trend.