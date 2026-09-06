Πέντε ζώδια που θα αλλάξουν εντελώς μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2026

Ο Σεπτέμβριος 2026 δεν θα είναι ένας μήνας σαν όλους τους άλλους για πέντε ζώδια. Οι πλανητικές αλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα στις επόμενες εβδομάδες φέρνουν νέες ευκαιρίες, περισσότερη αυτοπεποίθηση και σημαντικές αποφάσεις που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά μας.Η Νέα Σελήνη στην Παρθένο στις 10 Σεπτεμβρίου ανοίγει έναν νέο κύκλο, ενώ μέχρι να υποδεχτούμε τον Οκτώβριο η Αφροδίτη, ο Ερμής, ο Άρης και ο Ήλιος θα έχουν περάσει σε νέα ζώδια. Με λίγα λόγια, ο μήνας έχει αρκετές αλλαγές και για κάποια ζώδια αυτές θα λειτουργήσουν ξεκάθαρα υπέρ τους.Αν λοιπόν ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε με αμφιβολίες, στασιμότητα ή την αίσθηση ότι τίποτα δεν προχωρά όπως θα θέλαμε, ίσως αξίζει να κάνουμε λίγη υπομονή. Για πέντε ζώδια, το τέλος του μήνα μπορεί να φέρει μια εντελώς διαφορετική διάθεση.