Τρία ζώδια μπαίνουν σε μια νέα, δυναμική εποχή από τις 5 Σεπτεμβρίου 2026
Τρία ζώδια μπαίνουν σε μια νέα, δυναμική εποχή από τις 5 Σεπτεμβρίου 2026
Μια νέα περίοδος ξεκινά και τους βοηθά να αφήσουν στο παρελθόν όσα τους κρατούσαν πίσω.
Η 5η Σεπτεμβρίου 2026 φέρνει μια διαφορετική ενέργεια για τρία ζώδια, τα οποία φαίνεται πως αφήνουν πίσω τους μια περίοδο γεμάτη μαθήματα και περνούν σε ένα νέο κεφάλαιο με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Αυτό το Σάββατο νιώθουμε πιο σίγουροι για τον εαυτό μας και, κυρίως, πιο έτοιμοι να διεκδικήσουμε όσα πραγματικά θέλουμε.
Η Μαύρη Σελήνη (ή αλλιώς Λίλιθ – είναι η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, δηλαδή η πλευρά που δεν βλέπουμε) βρίσκεται στις τελευταίες ημέρες της στον Τοξότη και η επιρροή της μας βοηθά να αναγνωρίσουμε τη δύναμή μας χωρίς να αναζητάμε συνεχώς την έγκριση των άλλων. Όσα έχουμε περάσει το προηγούμενο διάστημα μπορεί να μην ήταν πάντα εύκολα, όμως μας έδωσαν σημαντικά μαθήματα. Και τώρα ξέρουμε καλύτερα τι θέλουμε και τι δεν πρόκειται να ανεχτούμε ξανά.
Η Μαύρη Σελήνη (ή αλλιώς Λίλιθ – είναι η σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, δηλαδή η πλευρά που δεν βλέπουμε) βρίσκεται στις τελευταίες ημέρες της στον Τοξότη και η επιρροή της μας βοηθά να αναγνωρίσουμε τη δύναμή μας χωρίς να αναζητάμε συνεχώς την έγκριση των άλλων. Όσα έχουμε περάσει το προηγούμενο διάστημα μπορεί να μην ήταν πάντα εύκολα, όμως μας έδωσαν σημαντικά μαθήματα. Και τώρα ξέρουμε καλύτερα τι θέλουμε και τι δεν πρόκειται να ανεχτούμε ξανά.
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