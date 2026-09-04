Αυτός ο τύπος γονιού μεγαλώνει παιδιά με αυτοπεποίθηση σύμφωνα με τους ειδικούς
MARIE CLAIRE

Αυτός ο τύπος γονιού μεγαλώνει παιδιά με αυτοπεποίθηση σύμφωνα με τους ειδικούς

Απέχει από τον γονιό-ελικόπτερο, που προσδιορίζει ένα υπερβολικά ελεγκτικό και παρεμβατικό στυλ διαπαιδαγώγησης

Αυτός ο τύπος γονιού μεγαλώνει παιδιά με αυτοπεποίθηση σύμφωνα με τους ειδικούς
Ένας αρθρογράφος του Atlantic, εκπαιδευτικός και πατέρας, ο Russell Shaw, μοιράστηκε ένα περιστατικό που τον βοήθησε να συνειδητοποιήσει ότι «κάποιες φορές το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας γονιός είναι τίποτα απολύτως». Ο γιος του ήταν μαθητής γυμνασίου όταν, ένα βράδυ, τον πλησίασε και του μίλησε για έναν συμμαθητή του που του είχε φερθεί άσχημα. «Το πρώτο που ήθελα να κάνω, ενστικτωδώς, ήταν να σπεύσω να το διορθώσω – να στείλω mail στους γονείς του άλλου παιδιού, να τηλεφωνήσω στο σχολείο, να απαιτήσω να κάνουν κάτι. (Το να τηλεφωνήσω στους δασκάλους του θα ήταν περίπλοκο, δεδομένου ότι ήμουν ο διευθυντής του σχολείου.) Δεν βιάστηκα όμως να αντιδράσω. Είπα: “Ακούγεται άσχημο. Κι εσύ τι έκανες;”. “Αποφάσισα να μην κάνω παρέα μαζί του για ένα διάστημα”, απάντησε ο γιος μου. “Την ώρα του μεσημεριανού, πηγαίνω να παίξω ποδόσφαιρο”. “Καλή λύση”, απάντησα, κι επέστρεψε στη σχολική μελέτη του».

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