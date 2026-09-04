«Έχουμε και λέμε»: Γιατί δεν χορταίνουμε με τίποτα;

«Αν συμβεί αυτό, θα είμαι ευτυχισμένη». Κι όμως, στην πράξη έχουμε δει πώς το αίσθημα πληρότητας κρατάει συνήθως πολύ λιγότερο απ’ όσο υπολογίζαμε. Είμαστε άπληστοι ή απλά σχεδιασμένοι να ψάχνουμε πάντα τη χαρά κάπου παρακάτω; Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου στο νέο επεισόδιο του Έχουμε και Λέμε εξετάζει το φαινόμενο της Ηδονικής Προσαρμογής, το ατέρμονο κυνήγι του επόμενου καλύτερου πράγματος και τη σύγκριση, που μετακινεί τον πήχυ μας ολοένα και ψηλότερα.