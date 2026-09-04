Χαλάρωση στον λαιμό και το ντεκολτέ: Οι κρέμες που μπορούν να βοηθήσουν

Γιατί είναι από τα πρώτα σημεία που εμφανίζουν σημάδια γήρανσης.



Όταν μιλάμε για σωστή περιποίηση της επιδερμίδας, υπάρχουν ορισμένα βασικά βήματα που γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να παραλείπουμε: ο καθημερινός καθαρισμός, η σωστή ενυδάτωση και φυσικά η αντηλιακή προστασία. Όλα αυτά αποτελούν τη βάση για μια επιδερμίδα που δείχνει λαμπερή, φρέσκια και υγιής.







Υπάρχουν, όμως, δύο περιοχές που συχνά αφήνουμε εκτός της καθημερινής μας ρουτίνας: ο λαιμός και το ντεκολτέ. Κι όμως, η περιποίηση δεν θα πρέπει να σταματά στο πρόσωπό μας.

04.09.2026, 13:30