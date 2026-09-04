Χαλάρωση στον λαιμό και το ντεκολτέ: Οι κρέμες που μπορούν να βοηθήσουν
MARIE CLAIRE

Χαλάρωση στον λαιμό και το ντεκολτέ: Οι κρέμες που μπορούν να βοηθήσουν

Γιατί είναι από τα πρώτα σημεία που εμφανίζουν σημάδια γήρανσης.

Χαλάρωση στον λαιμό και το ντεκολτέ: Οι κρέμες που μπορούν να βοηθήσουν
Όταν μιλάμε για σωστή περιποίηση της επιδερμίδας, υπάρχουν ορισμένα βασικά βήματα που γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να παραλείπουμε: ο καθημερινός καθαρισμός, η σωστή ενυδάτωση και φυσικά η αντηλιακή προστασία. Όλα αυτά αποτελούν τη βάση για μια επιδερμίδα που δείχνει λαμπερή, φρέσκια και υγιής.

 
 
Υπάρχουν, όμως, δύο περιοχές που συχνά αφήνουμε εκτός της καθημερινής μας ρουτίνας: ο λαιμός και το ντεκολτέ. Κι όμως, η περιποίηση δεν θα πρέπει να σταματά στο πρόσωπό μας.
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