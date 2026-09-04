Η Kένταλ Τζένερ έκανε το ντεμπούτο της στο φεστιβάλ Βενετίας με vintage Giorgio Armani
MARIE CLAIRE

Η Kένταλ Τζένερ έκανε το ντεμπούτο της στο φεστιβάλ Βενετίας με vintage Giorgio Armani

Το μοντέλο εμφανίστηκε με ένα χρυσό slip dress από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 1995 του ιταλικού οίκου, τη χρονιά δηλαδή που γεννήθηκε η ίδια.

Η Kένταλ Τζένερ έκανε το ντεμπούτο της στο φεστιβάλ Βενετίας με vintage Giorgio Armani
Η Kendall Jenner έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και, για την περίσταση, δεν επέλεξε μια δημιουργία της τρέχουσας σεζόν. Αντίθετα, στράφηκε στα αρχεία του Giorgio Armani και σε ένα φόρεμα που έχει ακριβώς την ίδια ηλικία με εκείνη.

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