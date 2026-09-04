Η Kένταλ Τζένερ έκανε το ντεμπούτο της στο φεστιβάλ Βενετίας με vintage Giorgio Armani

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Kendall Jenner έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του

και, για την περίσταση, δεν επέλεξε μια δημιουργία της τρέχουσας σεζόν. Αντίθετα, στράφηκε στα αρχεία του Giorgio Armani και σε ένα φόρεμα που έχει ακριβώς την ίδια ηλικία με εκείνη.



