Η Kένταλ Τζένερ έκανε το ντεμπούτο της στο φεστιβάλ Βενετίας με vintage Giorgio Armani
Η Kένταλ Τζένερ έκανε το ντεμπούτο της στο φεστιβάλ Βενετίας με vintage Giorgio Armani
Το μοντέλο εμφανίστηκε με ένα χρυσό slip dress από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 1995 του ιταλικού οίκου, τη χρονιά δηλαδή που γεννήθηκε η ίδια.
Το μοντέλο εμφανίστηκε με ένα χρυσό slip dress από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 1995 του ιταλικού οίκου, τη χρονιά δηλαδή που γεννήθηκε η ίδια.
Η Kendall Jenner έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και, για την περίσταση, δεν επέλεξε μια δημιουργία της τρέχουσας σεζόν. Αντίθετα, στράφηκε στα αρχεία του Giorgio Armani και σε ένα φόρεμα που έχει ακριβώς την ίδια ηλικία με εκείνη.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα