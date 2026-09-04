Πώς θα μυρίζετε όμορφα όλη μέρα χωρίς να ανανεώνετε συνεχώς το άρωμά σας
MARIE CLAIRE

Πώς θα μυρίζετε όμορφα όλη μέρα χωρίς να ανανεώνετε συνεχώς το άρωμά σας

Εννιά συνήθειες που υιοθετούν όλες οι γυναίκες που μυρίζουν πάντα ωραία.

Πώς θα μυρίζετε όμορφα όλη μέρα χωρίς να ανανεώνετε συνεχώς το άρωμά σας
Το να μυρίζουμε όμορφα όλη μέρα δεν χρειάζεται να σημαίνει ότι πρέπει ανανεώνουμε συνεχώς το άρωμά μας. Με μερικές μικρές αλλαγές στη beauty ρουτίνα μας, μπορούμε να κάνουμε τη φρεσκάδα να διαρκεί περισσότερο και το αγαπημένο μας άρωμα να μένει μαζί μας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από το ντους και την ενυδάτωση μέχρι τον τρόπο που εφαρμόζουμε το άρωμα, υπάρχουν μερικά απλά βήματα που μπορούν να κάνουν τη διαφορά:

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