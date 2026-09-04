Γκλόρια Στάινεμ: Η τελευταία της συνέντευξη – «Ελπίζω να μην έγινα το πρόσωπο του φεμινιστικού κινήματος»
MARIE CLAIRE

Γκλόρια Στάινεμ: Η τελευταία της συνέντευξη – «Ελπίζω να μην έγινα το πρόσωπο του φεμινιστικού κινήματος»

«Δεν θα ήταν σωστό»

Γκλόρια Στάινεμ: Η τελευταία της συνέντευξη – «Ελπίζω να μην έγινα το πρόσωπο του φεμινιστικού κινήματος»
Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Gloria Steinem, το Netflix ανέβασε στην πλατφόρμα του την τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει η εμβληματική φεμινίστρια και συγγραφέας, στον Brad Falchuk, με τίτλο «Famous Last Words: Gloria Steinem». Είχε βιντεοσκοπηθεί τον Φεβρουάριο του 2025, με την προοπτική να κυκλοφορήσει μετά τον θάνατό της.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης