Γκλόρια Στάινεμ: Η τελευταία της συνέντευξη – «Ελπίζω να μην έγινα το πρόσωπο του φεμινιστικού κινήματος»

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Gloria Steinem, το Netflix ανέβασε στην πλατφόρμα του την τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει η εμβληματική φεμινίστρια και συγγραφέας, στον Brad Falchuk, με τίτλο «Famous Last Words: Gloria Steinem». Είχε βιντεοσκοπηθεί τον Φεβρουάριο του 2025, με την προοπτική να κυκλοφορήσει μετά τον θάνατό της.