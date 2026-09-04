Taylor Swift – Travis Kelce: Η γαμήλια παράδοση που παρέλειψαν στον γάμο τους (βίντεο)

ΗTaylor Swift και ο Travis Kelce παντρεύτηκαν νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι στο Madison Square Garden. Στη βραδιά που είχε συγκεντρώσει τα βλέμματα του παγκοσμίου ενδιαφέροντος, χωρίς να γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, υπήρξε και κάτι που έκανε τη γιορτή ακόμη πιο ξεχωριστή.Στην πρεμιέρα της νέας σεζόν του podcast «New Heights», στις 2 Σεπτεμβρίου, ο Travis Kelce και ο αδελφός του, Jason Kelce, μίλησαν για τη βραδιά της 3ης Ιουλίου και αποκάλυψαν τι ήταν αυτό που έκανε τη γαμήλια δεξίωση τόσο επιτυχημένη.«Αυτό που μου άρεσε περισσότερο σε αυτόν τον γάμο και στον τρόπο που τον οργανώσατε ήταν ότι, αφού ολοκληρώθηκαν όλα, δεν υπήρχε το τυπικό, καθιστό πρόγραμμα», είπε ο Jason Kelce. «Δεν υπήρχαν πολλές ομιλίες. Ήταν απλώς ώρα για πάρτι και διασκέδαση. Και αυτό ήταν που το έκανε τόσο διασκεδαστικό για μένα».Οι καλεσμένοι δεν επιτρεπόταν να έχουν μαζί τους τα κινητά τους τηλέφωνα, κάτι που άλλαξε σημαντικά την ατμόσφαιρα της βραδιάς.«Όταν δεν υπάρχουν κινητά, οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να είναι σε επιφυλακή ή να αισθάνονται αυτή την πίεση που μπορεί να δημιουργεί η χρήση του κινητού», εξήγησε ο Travis Kelce.