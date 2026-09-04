Φεστιβάλ Βενετίας: Η Ρούνι Μάρα με ένα μαύρο Louis Vuitton φόρεμα, κάθε άλλο παρά απλό

Μετά το photocall που είχε προηγηθεί μέσα στην ημέρα, η Rooney Mara επέστρεψε στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πρεμιέρα της ταινίας Bucking Fastard και, όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, επέλεξε για ακόμη μία φορά το μαύρο. H ηθοποιός επέλεξε για την περίσταση μια μαύρη σατέν δημιουργία Louis Vuitton. Το slip dress αγκάλιαζε λιτά το σώμα στο επάνω μέρος, με εφαρμοστή, δομημένη γραμμή, πριν καταλήξει σε ένα εντυπωσιακό, ογκώδες τελείωμα με πυκνές σούρες.



Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr