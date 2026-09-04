Όταν η Ζιζέλ Πελικό συνάντησε την Τζέιν Φόντα: Μια συγκινητική στιγμή στη Βενετία (βίντεο)
MARIE CLAIRE

Όταν η Ζιζέλ Πελικό συνάντησε την Τζέιν Φόντα: Μια συγκινητική στιγμή στη Βενετία (βίντεο)

Βραβεύτηκαν στα DVF Awards, ανάμεσα σε άλλες γυναίκες ακτιβίστριες

Όταν η Ζιζέλ Πελικό συνάντησε την Τζέιν Φόντα: Μια συγκινητική στιγμή στη Βενετία (βίντεο)
Τα βραβεία της Diane von Furstenberg, DVF Awards, απονεμήθηκαν φέτος, στη Βενετία, σε πέντε ακτιβίστριες, με τις πιο γνωστές διεθνώς ανάμεσά τους την ηθοποιό Jane Fonda και την Gisèle Pelicot η οποία μετά την άρση της ανωνυμίας της στην υπόθεση της νάρκωσης και του βιασμού της από δεκάδες άντρες εξελίχθηκε σε σύμβολο του φεμινισμού.

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