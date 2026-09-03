Γκλόρια Στάινεμ: Ποια ήταν η φεμινίστρια που άλλαξε τον γυναικείο Τύπο

Πέθανε στα 92 της χρόνια η πρωτοπόρος δημοσιογράφος και φεμινίστρια Gloria Steinem, «γαλήνια στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, με αγαπημένους γύρω της» όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του θανάτου της στο Instagram, δίχως ωστόσο να αναφέρει την αιτία. Ποια ήταν όμως η γυναίκα που αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή του δεύτερου κύματος του φεμινισμού, στη δεκαετία του ‘60 και που αφιέρωσε τη ζωή της σε διάφορους σκοπούς, από την αναπαραγωγική ελευθερία και την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας μέχρι την εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων στην αγορά εργασίας;Πρώτη έντυπη δημοσίευση στο τεύχος Αυγούστου του 2025/ ηλεκτρονική δημοσίευση Ιούλιος 2025Το 1971 στην Αμερική, και κατ’ επέκταση στον υπόλοιπο κόσμο, οι γυναίκες αμείβονταν κατά 40% λιγότερο από τους άνδρες για την ίδια εργασία και είχαν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Δεν υπήρχε άδεια μητρότητας με αποδοχές. Η άμβλωση ήταν απαγορευμένη. Η ενδοοικογενειακή βία δεν αναγνωριζόταν ως έγκλημα, ούτε και η σεξουαλική παρενόχληση. Δεν υπήρχαν καν οι λέξεις για να περιγράψουν αυτά τα αδικήματα.Η 37χρονη τότε Γκλόρια Στάινεμ, δημοσιογράφος και δραστήρια φεμινίστρια, πίστευε ότι είχε έρθει η ώρα για ένα γυναικείο περιοδικό που «δεν θα ήταν ένας ακόμη κατάλογος ρούχων και καλλυντικών», αλλά θα μιλούσε για τις αληθινές ανάγκες του φύλου, από το δικαίωμα στην αυτοδιαχείριση και αυτοδιάθεση του σώματος μέχρι την προστασία από την έμφυλη βία. Το Ms., το οποίο πήρε το όνομά του από την προσφώνηση «Μιζ» εκείνων που δεν είναι ούτε δεσποινίδες ούτε κυρίες και δεν μας αφορά κιόλας τι ακριβώς είναι, κυκλοφόρησε το 1972 και άλλαξε την ιστορία των γυναικών όλου του κόσμου. Την εξέλιξη αυτού του ιδιαίτερου πρότζεκτ προσεγγίζει το ντοκιμαντέρ που ανέβηκε στις 2 Ιουλίου στο ΗΒΟ. Το «Dear Ms.: A Revolution in Print» μιλάει για τους αγώνες που κινητοποίησε και τις νίκες που κατέκτησε ένα μηνιαίο περιοδικό το οποίο πολλοί θέλουν να ξεχάσουν στη σύγχρονη τραμπική Αμερική.