Η Κλερ Φόι στη Βενετία με ένα total red look από τον οίκο Bottega Veneta
Μετά τις εμφανίσεις της με δημιουργίες του οίκου, τόσο κατά την άφιξή της όσο και στο πρωινό photocall, ήταν σχεδόν αναμενόμενο ότι η θα επέλεγε ξανά τον ιταλικό οίκο για την πρεμιέρα
Μετά τις εμφανίσεις της με δημιουργίες του οίκου, τόσο κατά την άφιξή της όσο και στο πρωινό photocall, ήταν σχεδόν αναμενόμενο ότι η θα επέλεγε ξανά τον ιταλικό οίκο για την πρεμιέρα
Η Claire Foy έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, Ink, η οποία άνοιξε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2026. Μετά τις εμφανίσεις της με δημιουργίες του οίκου Bottega Veneta, τόσο κατά την άφιξή της όσο και στο πρωινό photocall, ήταν σχεδόν αναμενόμενο ότι η Claire θα επέλεγε ξανά τον ιταλικό οίκο για την πρεμιέρα. Και πράγματι, εμφανίστηκε με μια κατακόκκινη τουαλέτα Bottega Veneta, την οποία συνδύασε με κοσμήματα Swarovski.
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