ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας, σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα

Η Κλερ Φόι στη Βενετία με ένα total red look από τον οίκο Bottega Veneta
MARIE CLAIRE

Η Κλερ Φόι στη Βενετία με ένα total red look από τον οίκο Bottega Veneta

Μετά τις εμφανίσεις της με δημιουργίες του οίκου, τόσο κατά την άφιξή της όσο και στο πρωινό photocall, ήταν σχεδόν αναμενόμενο ότι η θα επέλεγε ξανά τον ιταλικό οίκο για την πρεμιέρα

Η Κλερ Φόι στη Βενετία με ένα total red look από τον οίκο Bottega Veneta

Η Claire Foy έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, Ink, η οποία άνοιξε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2026. Μετά τις εμφανίσεις της με δημιουργίες του οίκου Bottega Veneta, τόσο κατά την άφιξή της όσο και στο πρωινό photocall, ήταν σχεδόν αναμενόμενο ότι η Claire θα επέλεγε ξανά τον ιταλικό οίκο για την πρεμιέρα. Και πράγματι, εμφανίστηκε με μια κατακόκκινη τουαλέτα Bottega Veneta, την οποία συνδύασε με κοσμήματα Swarovski.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης