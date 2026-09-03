H Τζένιφερ Γκάρνερ έφηβη: Δείτε τη σε σχολικό χορό
H Τζένιφερ Γκάρνερ έφηβη: Δείτε τη σε σχολικό χορό
Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram.
Ητελευταία συλλογή φωτογραφιών της Jennifer Garner τη μετέφερε πίσω στη βραδιά του σχολικού χορού της. Η ηθοποιός του «13 Going on 30» μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από στιγμιότυπα από τον Αύγουστο, μεταξύ των οποίων και μια vintage φωτογραφία της από την εποχή που ετοιμαζόταν για τον χορό του λυκείου της.
Στη φωτογραφία φορά ένα μακρύ, ανοιχτό ροζ φόρεμα, με φούστα σε επίπεδα και φουσκωτά μανίκια διακοσμημένα με δαντέλα. Έχει αφήσει κάτω τα καστανά μαλλιά της, με αφέλειες, ενώ ο συνοδός της έχει επιλέξει ένα γκρι κοστούμι και ροζ παπιγιόν, ταιριάζοντας χρωματικά με τη συνοδό του. Εκείνος έχει τυλίξει τα χέρια του γύρω από τη μέση της, καθώς οι δυο τους ποζάρουν στον φακό.
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Στη φωτογραφία φορά ένα μακρύ, ανοιχτό ροζ φόρεμα, με φούστα σε επίπεδα και φουσκωτά μανίκια διακοσμημένα με δαντέλα. Έχει αφήσει κάτω τα καστανά μαλλιά της, με αφέλειες, ενώ ο συνοδός της έχει επιλέξει ένα γκρι κοστούμι και ροζ παπιγιόν, ταιριάζοντας χρωματικά με τη συνοδό του. Εκείνος έχει τυλίξει τα χέρια του γύρω από τη μέση της, καθώς οι δυο τους ποζάρουν στον φακό.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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