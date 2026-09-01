Η Laura Dern θα τιμήσει τον George Clooney στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Βενετίας

ΗLaura Dern θα εκφωνήσει τον τιμητικό λόγο προς τιμήν του George Clooney στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα βραβευτεί στις 2 Σεπτεμβρίου με τον Χρυσό Λέοντα για τη συνολική προσφορά του στον κινηματογράφο.Ο Gerorge Clooney, ένας από τους μόλις τρεις ανθρώπους στην ιστορία που έχουν λάβει υποψηφιότητα για Όσκαρ σε έξι διαφορετικές κατηγορίες, θα τιμηθεί το βράδυ της 2ας Σεπτεμβρίου στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ, ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός. Το Φεστιβάλ Βενετίας αναγνωρίζει επίσης τη δέσμευση του καλλιτέχνη σε κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς, τόσο μέσα από το έργο του όσο και μέσα από τη δημόσια δράση του.