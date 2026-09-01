Bed Rotting: Τι μας λέει το σώμα μας όταν το μόνο που θέλουμε είναι να «σαπίσουμε» στο κρεβάτι;
MARIE CLAIRE

Bed Rotting: Τι μας λέει το σώμα μας όταν το μόνο που θέλουμε είναι να «σαπίσουμε» στο κρεβάτι;

Και γιατί αυτή η συμπεριφορά παρατηρείται συχνότερα στη γενιά Ζ

Bed Rotting: Τι μας λέει το σώμα μας όταν το μόνο που θέλουμε είναι να «σαπίσουμε» στο κρεβάτι;
«Σήμερα δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα, θέλω να “σαπίσω” στο κρεβάτι»: Ίσως όλοι έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να χρησιμοποιεί αυτή τη φράση, ιδιαίτερα μετά από μια δύσκολη ημέρα ή εβδομάδα στη δουλειά. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά περιγράφεται, συνοπτικά, από τον όρο «bed rotting» και διαδόθηκε από τη γενιά Ζ που, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση, έχει ενδώσει σε αυτήν σε ποσοστό 24%. Μια άλλη δημοσκόπηση (American Academy of Sleep Medicine) υπολογίζει ότι η γενιά Ζ αφιερώνει στο bed rotting γύρω στις 500 ώρες τον χρόνο, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη.

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