Bed Rotting: Τι μας λέει το σώμα μας όταν το μόνο που θέλουμε είναι να «σαπίσουμε» στο κρεβάτι;

«Σήμερα δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα, θέλω να “σαπίσω” στο κρεβάτι»: Ίσως όλοι έχουμε πιάσει τον εαυτό μας να χρησιμοποιεί αυτή τη φράση, ιδιαίτερα μετά από μια δύσκολη ημέρα ή εβδομάδα στη δουλειά. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά περιγράφεται, συνοπτικά, από τον όρο «bed rotting» και διαδόθηκε από τη γενιά Ζ που, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση, έχει ενδώσει σε αυτήν σε ποσοστό 24%. Μια άλλη δημοσκόπηση (American Academy of Sleep Medicine) υπολογίζει ότι η γενιά Ζ αφιερώνει στο bed rotting γύρω στις 500 ώρες τον χρόνο, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη.