Η σέξι εμφάνιση της Nικόλ Κίντμαν με μαύρο δαντελένιο φόρεμα
MARIE CLAIRE

Η σέξι εμφάνιση της Nικόλ Κίντμαν με μαύρο δαντελένιο φόρεμα

Δίνοντάς μας μια μικρή ένδειξη για τον τρόπο με τον οποίο ο σχεδιαστής σκοπεύει να επανερμηνεύσει τον χαρακτηριστικό αισθησιασμό του οίκου.

Η σέξι εμφάνιση της Nικόλ Κίντμαν με μαύρο δαντελένιο φόρεμα
Η Nicole Kidman εμφανίστηκε στο Λος Άντζελες για την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας Practical Magic 2. Η ηθοποιός, η οποία επιστρέφει στον ρόλο της Gillian Owens, μας έδωσε παράλληλα μια πρώτη γεύση από το όραμα του Pieter Mulier για τον οίκο Versace.

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