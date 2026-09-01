Η σουέτ μάξι φούστα της Σελένα Γκόμεζ μάς βάζει σε φθινοπωρινό mood
Η σουέτ μάξι φούστα της Σελένα Γκόμεζ μάς βάζει σε φθινοπωρινό mood
Στις 30 Αυγούστου, η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Benny Blanco, φωτογραφήθηκαν έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Santa Lucia, μετά το ταξίδι τους με το Orient Express.
Στις 30 Αυγούστου, η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Benny Blanco, φωτογραφήθηκαν έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Santa Lucia, μετά το ταξίδι τους με το Orient Express.
ΗSelena Gomez δεν περίμενε να πέσει η θερμοκρασία για να φορέσει μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της νέας σεζόν. Στη ζεστή Βενετία, εμφανίστηκε με ένα σύνολο στους τόνους του καφέ που έμοιαζε βγαλμένο από φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα, με πρωταγωνίστρια μια εντυπωσιακή σουέτ μάξι φούστα.
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