Η σουέτ μάξι φούστα της Σελένα Γκόμεζ μάς βάζει σε φθινοπωρινό mood
MARIE CLAIRE

Η σουέτ μάξι φούστα της Σελένα Γκόμεζ μάς βάζει σε φθινοπωρινό mood

Στις 30 Αυγούστου, η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Benny Blanco, φωτογραφήθηκαν έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Santa Lucia, μετά το ταξίδι τους με το Orient Express.

Η σουέτ μάξι φούστα της Σελένα Γκόμεζ μάς βάζει σε φθινοπωρινό mood
ΗSelena Gomez δεν περίμενε να πέσει η θερμοκρασία για να φορέσει μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της νέας σεζόν. Στη ζεστή Βενετία, εμφανίστηκε με ένα σύνολο στους τόνους του καφέ που έμοιαζε βγαλμένο από φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα, με πρωταγωνίστρια μια εντυπωσιακή σουέτ μάξι φούστα.

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