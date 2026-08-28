Νορβηγία: Η δύσκολη περίοδος του παλατιού και ο θάνατος του βασιλιά Χάραλντ
MARIE CLAIRE

Νορβηγία: Η δύσκολη περίοδος του παλατιού και ο θάνατος του βασιλιά Χάραλντ

Ήταν ο γηραιότερος μονάρχης στον θρόνο, στον οποίο παρέμεινε για 35 χρόνια.

Νορβηγία: Η δύσκολη περίοδος του παλατιού και ο θάνατος του βασιλιά Χάραλντ
Έφυγε από τη ζωή ο Harald V, ο «βασιλιάς των θαλασσών» που ενσάρκωσε τη σύγχρονη νορβηγική μοναρχία. Ο βασιλιάς Harald V της Νορβηγίας, ο γηραιότερος εν ενεργεία μονάρχης της Ευρώπης, πέθανε σε ηλικία 89 ετών, έπειτα από 35 χρόνια στον θρόνο. Ήταν 53 ετών όταν ανέβηκε στον θρόνο, το 1991.

 
Άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή, λίγο μετά τις 6:35 το πρωί, όπως ανακοίνωσε η Βασιλική Οικογένεια της Νορβηγίας στην επίσημη ιστοσελίδα της. Τον διαδέχεται στον θρόνο ο γιος του, Haakon.

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