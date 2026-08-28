Πώς μια υπερυψωμένη καμπίνα στη Νορβηγία με έκανε να αφήσω το κινητό στην άκρη (εικόνες)
Πώς μια υπερυψωμένη καμπίνα στη Νορβηγία με έκανε να αφήσω το κινητό στην άκρη (εικόνες)
Λίγες ώρες μακριά από το Όσλο, τρεις καμπίνες σκανδιναβικού χαρακτήρα προσφέρουν κάτι που μοιάζει όλο και πιο δύσκολο να βρει κάποις σήμερα, την ηρεμία του.
Υπάρχουν ταξίδια στα οποία επιστρέφεις με δεκάδες φωτογραφίες στο κινητό. Και υπάρχουν εκείνα στα οποία, κάποια στιγμή, ξεχνάς ακόμη και να το χρησιμοποιείς. Το δεύτερο μου συνέβη στη Νορβηγία.
Περίπου δύο ώρες από το Όσλο, προς τα σύνορα με τη Σουηδία, βρίσκεται το Finnskogen, το λεγόμενο Δάσος των Φινλανδών. Πρόκειται για μια μεγάλη δασική περιοχή, όπου τα πεύκα, τα έλατα και οι λεύκες απλώνονται σε κάθε κατεύθυνση, ενώ οι λίμνες εμφανίζονται ανάμεσα στα δέντρα χωρίς να το καταλαβαίνεις.
Εκεί βρίσκονται οι PAN Treetop Cabins. Τρεις μικρές καμπίνες, που αντλούν το όνομά τους από τον Θεό Πάνα, τοποθετημένες μέσα στο δάσος και αρκετά μακριά η μία από την άλλη, ώστε κάθε επισκέπτης να αισθάνεται ότι έχει τον δικό του χώρο. Βρίσκονται ψηλά, ανάμεσα στα δέντρα και μοιάζουν να έχουν τοποθετηθεί εκεί με τρόπο που αφήνει τη φύση να πρωταγωνιστεί.
Η Christine, η οποία δημιούργησε τις καμπίνες μαζί με τον σύζυγό της, μου μίλησε για την ανάγκη της να προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αφεθούν στην ηρεμία και να καταφέρουν να πετύχουν – αυτό που πολλοί αναζητούν- την απόλυτη «αποτοξίνωση» από θορύβους, κινητά, social media και υποχρεώσεις.
Η ίδια και ο σύζυγός της έχουν αναλάβει μεγάλο μέρος της λειτουργίας των καμπινών και έχουν δημιουργήσει γύρω τους μια μικρή, έμπιστη ομάδα ανθρώπων που βοηθούν στην καθημερινότητα. Η Christine είναι συνεχώς παρούσα και πρόθυμη να βοηθήσει. Από τη συζήτησή μας κατάλαβα ότι για εκείνη οι καμπίνες δεν είναι απλώς μια επιχείρηση.
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Περίπου δύο ώρες από το Όσλο, προς τα σύνορα με τη Σουηδία, βρίσκεται το Finnskogen, το λεγόμενο Δάσος των Φινλανδών. Πρόκειται για μια μεγάλη δασική περιοχή, όπου τα πεύκα, τα έλατα και οι λεύκες απλώνονται σε κάθε κατεύθυνση, ενώ οι λίμνες εμφανίζονται ανάμεσα στα δέντρα χωρίς να το καταλαβαίνεις.
Εκεί βρίσκονται οι PAN Treetop Cabins. Τρεις μικρές καμπίνες, που αντλούν το όνομά τους από τον Θεό Πάνα, τοποθετημένες μέσα στο δάσος και αρκετά μακριά η μία από την άλλη, ώστε κάθε επισκέπτης να αισθάνεται ότι έχει τον δικό του χώρο. Βρίσκονται ψηλά, ανάμεσα στα δέντρα και μοιάζουν να έχουν τοποθετηθεί εκεί με τρόπο που αφήνει τη φύση να πρωταγωνιστεί.
Η Christine, η οποία δημιούργησε τις καμπίνες μαζί με τον σύζυγό της, μου μίλησε για την ανάγκη της να προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να αφεθούν στην ηρεμία και να καταφέρουν να πετύχουν – αυτό που πολλοί αναζητούν- την απόλυτη «αποτοξίνωση» από θορύβους, κινητά, social media και υποχρεώσεις.
Η ίδια και ο σύζυγός της έχουν αναλάβει μεγάλο μέρος της λειτουργίας των καμπινών και έχουν δημιουργήσει γύρω τους μια μικρή, έμπιστη ομάδα ανθρώπων που βοηθούν στην καθημερινότητα. Η Christine είναι συνεχώς παρούσα και πρόθυμη να βοηθήσει. Από τη συζήτησή μας κατάλαβα ότι για εκείνη οι καμπίνες δεν είναι απλώς μια επιχείρηση.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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