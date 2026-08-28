Ο 19χρονος γιος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς πρωταγωνιστεί σε καμπάνια ομορφιάς γνωστής εταιρείας
MARIE CLAIRE

Ο 19χρονος γιος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς πρωταγωνιστεί σε καμπάνια ομορφιάς γνωστής εταιρείας

Αφού είχε περπατήσει στην πασαρέλα του Dior

Ο 19χρονος γιος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς πρωταγωνιστεί σε καμπάνια ομορφιάς γνωστής εταιρείας
Ο 19χρονος γιος της Britney Spears και του Kevin Federline διανύει ένα ιδιαίτερα δραστήριο καλοκαίρι, με εμφανίσεις σε επιδείξεις μόδας και παρουσία σε μερικά από τα πιο πολυσυζητημένα πάρτι της βιομηχανίας. Τώρα κάνει ένα ακόμη βήμα στον χώρο της μόδας και της ομορφιάς, καθώς ξεκινά συνεργασία με τη MAC Cosmetics.

 
Την Τρίτη 25 Αυγούστου, ο Jayden ανακοινώθηκε ως το νέο cover star του MACzine, της ψηφιακής έκδοσης της MAC που επέστρεψε ανανεωμένη, ακολουθώντας τα βήματα γνωστών ονομάτων όπως η Doja Cat.

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