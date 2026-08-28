Δίδυμες 100 ετών μοιράζονται 5 απλές συμβουλές για μακροζωία

Οι πανομοιότυπες δίδυμες αδελφές Mary Alice Haley και Mary Jean Holtzhauer από το Tipp City του Οχάιο ντύνονται με ίδια ρούχα από τότε που θυμούνται τον εαυτό τους. Ακόμη και όταν δεν έχουν συνεννοηθεί για τα ρούχα που θα φορέσουν, συχνά καταλήγουν να έχουν επιλέξει παρόμοιες εμφανίσεις.Όταν ήταν μικρές, η μητέρα τους έραβε τα ρούχα και για τις δύο και φρόντιζε να τις ντύνει με τον ίδιο τρόπο. Έναν αιώνα αργότερα, η παράδοση συνεχίζεται. Οι δύο αδελφές έγιναν 100 ετών την Παρασκευή 21 Αυγούστου και μοιράστηκαν με το TODAY.com τις συμβουλές τους για το πώς να ζούμε καλύτερα.«Νιώθω υπέροχα», είπε η Mary Jean Holtzhauer, προσθέτοντας ότι αισθάνεται ευχάριστα έκπληκτη που και οι δύο είναι ακόμα εδώ και τα ζουν όλα μαζί.Οι δύο γυναίκες αισθάνονται ότι έχουν μια ιδιαίτερη σύνδεση. Μάλιστα, έχουν υπάρξει φορές που η μία μπορούσε να καταλάβει ότι η άλλη δεν ήταν καλά, παρότι βρίσκονταν σε διαφορετικές πολιτείες.Όπως λένε στο TODAY.com, θεωρούν ότι η στενή σχέση τους έχει συμβάλει σε κάποιο βαθμό στη μακροζωία τους. Όλα αυτά τα χρόνια αποτέλεσαν η μία για την άλλη σταθερό σημείο στήριξης, έχοντας μοιραστεί τις χαρές και τις δυσκολίες της ζωής.Γεννημένες το 1926, έχουν ζήσει έναν ολόκληρο αιώνα γεμάτο σημαντικές στιγμές: γάμους, χηρεία, παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα. Μέχρι πρόσφατα, ζούσαν η καθεμία στο δικό της σπίτι και συνέχισαν να οδηγούν μέχρι τη δεκαετία των 90. Σήμερα μένουν σε ξεχωριστά, αλλά κοντινά διαμερίσματα σε μονάδα υποστηριζόμενης διαβίωσης.